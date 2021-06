Furnace Creek, 18 giu. (askanews) – Fa davvero caldo nella Valle della Morte in California dove si sono raggiunte temperature da record. Sulla strada che attraversa il deserto in questi giorni si sono superati i 53 gradi. Per i turisti che passano da Furnace Creek irrinunciabile la foto che dimostra la temperatura infernale registrata dai termometri: 128 gradi Fahrenheit ossia 53 gradi Celsius.