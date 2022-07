Caldo record in Gran Bretagna, uomo fa il bagno nel bidone della spazzatura

Riempie il bidone dei rifiuto con acqua gelida e si immerge: in Gran Bretagna un uomo ha combattuto così il caldo atroce di questi giorni.

L’ondata di caldo record sta colpendo tutta l’Europa: un uomo in Gran Bretagna ha riempito d’acqua un bidone della spazzatura e ha fatto il bagno.

L’ondata di caldo colpisce tutta Europa: +40°C anche in Gran Bretagna

L’ondata di caldo che sta investendo tutta Europa non fa eccezioni, nemmeno in Gran Bretagna. In questi giorni, infatti, sono state registrati picchi di +40°C anche a Londra e dintorni, con temperature più uniche che rare in alcune zone.

Trovare refrigerio in quello che in Inghilterra è stato il giorno più caldo dell’anno non è impresa da poco, e ogni mezzo è lecito. Per questo un uomo inglese ieri, martedì 19 luglio, ha pensato di rinfrescarsi – con tanto di drink alla mano – nel cassonetto dei rifiuti, riempiendolo d’acqua.

Uomo inglese rende il cassonetto dei rifiuti una piscina

La trovata per rinfrescarsi di questo uomo inglese è stata di riempire con acqua gelida un bidone dei rifiuti, rendendolo una sorta di piscina in miniatura.

L’insolita scena non è passata inosservata, e l’uomo si è ritrovato suo protagonista di un video diventato velocemente virale su TikTok e Twitter. Un passante gli chiede se si stia divertendo, e dopo un breve botta e risposta i toni si surriscaldano, con il bagnante che è apparso piuttosto indispettito per le riprese.