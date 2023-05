Caldo record in Vietnam e Laos, oltre 44 gradi

Hanoi, 8 mag. (Adnkronos) – Registrate le temperature più alte di sempre in Vietnam e in Laos, mentre l'intero sud-est asiatico sta testimoniando un'ondata di caldo anomala che sta creando gravi difficoltà a milioni di persone. Il massimo storico è stato segnalato nel distretto di Tuong Duong nel Vietnam settentrionale, dove nella stazione di Hoi Xuan il termometro ha raggiunto i 44,2°C, la temperatura più alta mai registrata nel Paese secondo il National Center for Hydro Meteorological Forecasting. Battuto, quindi, il precedente record del 2019 di 43,4°C.

Nel vicino Laos, la città di Luang Prabang ha raggiunto i 43,5°C battendo il precedente record nazionale di 42,7°C che era stato stabilito solo il mese scorso. Anche la capitale laotiana Vientiane ha battuto il record di tutti i tempi questo fine settimana con una temperatura di 42,5°C. Fa caldissimo anche in Thailandia, dove sabato è stata registrata la temperatura più calda mai raggiunta nella capitale di Bangkok, 41°C. Ad aprile il primo ministro thailandese Prayut Chan-o-cha aveva espresso preoccupazione per quelle che aveva definito "temperature pericolosamente alte in varie parti della Thailandia".

Il mese scorso, infatti, il dipartimento meteorologico thailandese ha riportato un record di 44,6°C nella provincia occidentale di Tak, mentre i media del Myanmar hanno riferito che una città nella parte orientale del paese ha riportato 43,8°C, il più alto degli ultimi dieci anni. Anche a Dhaka, la capitale del Bangladesh, è stata registrata la temperatura più alta dagli anni '60.