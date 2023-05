Caldo record in Vietnam e temperature killer che arrivano fino a 44 gradi

Nel Sud Est asiatico si boccheggia ed in alcuni casi purtroppo di muore per colpa del caldo record che in Vietnam ha generato temperature killer che arrivano fino a 44 gradi. Da quanto si apprende il paese è sotto scacco di una cappa terribile che sta facendo vittime e creando disagi. Il dato meteo arriva dai media, che parlando di caldo record in Vietnam.

Caldo record in Vietnam e temperature roventi

Nel paese è stata infatti registrata una temperatura di 44,1 gradi. Si tratta di una misurazione rilevata in una stazione meteorologica nella provincia centro-settentrionale di Thanh Hoa. E secondo gli esperti essa supera il precedente massimo del paese di 43,4 gradi. Attenzione: soltanto 30 giorni fa gran parte dell’Asia meridionale aveva registrato temperature da record ma la giornata del 6 maggio le batte tutte. Quel giorno verrà ricordato come quello più caldo della storia del Vietnam con 44,1 gradi Celsius.

Colonnina di mercurio su anche in Laos

Il record di 43,4 registrato l’anno scorso è stato polverizzato e quanto accaduto nel 2019, nel distretto Huong Khe della provincia di Ha Tinh è ormai roba da secondo posto. I media spiegano che quella ondata di caldo si sta abbattendo sull’intero paese, e su tutta l’Asia Meridionale. Si sono infatti registrate temperature da record anche in Taiwan, Laos e Thailandia.