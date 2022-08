Caldo record, tutte le città da bollino rosso giovedì 4 e venerdì 5 agosto

Nel nostro paese con "Lucifero" torna per la terza volta in poche settimane il caldo record, tutte le città da bollino rosso di giovedì 4 e venerdì 5 agosto

Il paese torna a fare i conti con il caldo record e saranno molte le città da bollino rosso per oggi giovedì 4 e domani venerdì 5 agosto. L’Italia è di nuovo nella morsa dell’afa con le temperature che stanno salendo in tutta la penisola.

Il Ministero della Salute ha lanciato l’allerta massima per diverse città in ordine a possibili rischi per la salute dei cittadini. Ma quali sono le città che oggi sono da bollino rosso con livello di allerta 3? Sono Palermo e Perugia.

Tutte le città da bollino rosso ed arancione

Poi ci sono quelle da bollino arancione in questa terribile estate 2022: Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.

Ma cosa è il livello di allerta 3? Quello su “condizioni di emergenza con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche”. Il 2 è su “condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”.

Temperature record previste a Roma

E per domani, venerdì 5 agosto? Bollino rosso per Roma Perugia e Palermo. Si, nella Capitale si registreranno temperature record. Il dato è che tra il 3 luglio e il 4 le città con bollino arancione sono passate da una (Roma) a 13. Quali sono? Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Rieti, Torino, Trieste, Venezia, Verona Viterbo e la stessa Roma.