Caldo secco in casa: come risolvere con il condizionatore portatile

Il caldo secco in casa può essere affrontato con più serenità se si applicano le giuste strategie e i giusti accorgimenti. Scopriamo insieme come farlo, anche con l’aiuto di un buon condizionatore portatile, che sia, preferibilmente, a basso impatto economico e ambientale.

Sebbene il caldo secco in casa sia più sopportabile del caldo torrido, poiché più vicino alle temperature reali e con una bassa percentuale di umidità nella massa d’aria, individuare quali siano gli accorgimenti che più degli altri ci aiutino a limitare i danni sulla salute resta, in ogni caso, estremamente importante.

L’estate è la stagione che in assoluto si ama di più, per le ferie e il relax, le vacanze nei luoghi preferiti, la possibilità di andare al mare e stare all’aria aperta, ma gli effetti negativi legati a questa bella stagione non possono essere ignorati e, in quanto tali, devono essere trattati.

Caldo secco in casa: consigli

Sebbene il caldo secco sia diverso dal caldo torrido, questo provoca comunque un disagio e delle conseguenze sulla salute delle persone, soprattutto nel caso di anziani e bambini, ma anche soggetti fragili in generale.

Ecco cosa fare per affrontare con serenità il caldo secco in casa:

Evitare di uscire nelle ore più calde della giornata e, se necessario, indossate un cappello, applicate, ad intervalli regolari, una protezione solare, specie sul viso, indossate abiti in fibra naturale, dai colori leggeri e larghi, in modo che non vi si appiccichino addosso, quando è possibile, trovate riparo al fresco o in un posto in cui vi sia aria condizionata.

Fate docce regolari e, se non è possibile, rinfrescate il viso. Lavate spesso le mani, i polsi, le caviglie e mettete i piedi a bagno in una bacinella di acqua a temperatura ambiente.

A causa del caldo, si suda parecchio e la conseguenza è la perdita di una quantità eccessiva di liquidi, che dovranno essere, necessariamente, rimpiazzati. Il nostro consiglio è quello di bere acqua fresca, almeno due litri al giorno, evitare l’alcol e le bevande gassose. Allo stesso modo, mangiate frutta e verdura. Al pari dell’acqua, infatti, questi alimenti, non solo vi aiuteranno a mantenere la linea, ma saranno essenziali per mantenere elevati i livelli di idratazione del vostro organismo.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.