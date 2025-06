Caldo, temperature record a Lisbona: "I governi salvino l'ambiente"

Lisbona, 30 giu. (askanews) – Terzo giorno consecutivo di temperature bollenti in Portogallo. La capitale, Lisbona, non è sfuggita all’ondata di caldo che ha investito l’Europa meridionale negli ultimi giorni. Turisti e residenti devono sopportare temperature che possono raggiungere i 40 gradi e si interrogano su quanto i leader del Pianeta stiano facendo per contrastare fenomeni sempre più frequenti.

“Ogni giorno vediamo che il mondo si sta riscaldando. Sarebbe opportuno che i governi facessero qualcosa, dobbiamo salvare l’ambiente. Sappiamo tutti che le piante sono i polmoni della terra, quindi dobbiamo prenderci cura della natura. Così come stiamo distruggendo la natura, dobbiamo anche riportarla in vita”, dice lo studente Manoel Catrayo.

Per Maria Odeta, pensionata “è tutto diverso. Prima c’erano l’estate, l’inverno, l’autunno, tutto in ordine. Ora è tutto confuso. Nessuno capisce più niente. Questo è il problema del clima, è così e basta, non possiamo farci molto”.