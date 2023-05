Caldo torrido in arrivo: come tenere la casa fresca

I temporali e le giornate autunnali che stanno caratterizzando questi giorni lasceranno, a breve, il posto a periodi molto caldi e bollenti dal punto di vista meteorologico. Ancora un paio di giorni e il caldo torrido si farà sentire con temperature molto alte. Per prepararsi a giornate infuocate, qui forniamo consigli utili per mantenere la casa fresca.

Nonostante in questi giorni, alcune regioni sembrano essere tornate nella stagione autunnale, in quanto vi sono giornate di pioggia e temperature basse, in base a quanto raccontano gli esperti del meteo, il caldo torrido sta per arrivare e si farà sentire prepotentemente. In alcune regioni del centro nord, ma anche al sud si potranno toccare temperature alte.

Sono temperature che anticipano quella che sarà una state particolarmente afosa e torrida, una delle più calde degli ultimi anni, come affermano i meteorologi. A partire già dalla prossima settimana, è possibile che il termometro arriverà a toccare temperature di 26 – 27° soprattutto in alcune regioni con un caldo particolarmente intenso.

I più temerari sicuramente approfitteranno del caldo torrido che è in arrivo per il primo bagno della stagione o una passeggiata in riva al mare. verso fine mese, secondo i meteorologi, si potrebbe avere un anticipo della stagione estiva che si preannuncia fin da ora bollente con temperature al di sopra della media, considerando che sta per arrivare El Nino che porta moltissimo calore.

Caldo torrido: come fare

Considerando che il caldo torrido sta per giungere, bisogna cominciare a capire come rendere la casa fresca ed evitare di soffrire troppo le temperature eccessivamente elevate. Per fare in modo che la casa possa donare alcuni momenti di refrigerio, bisogna seguire una serie di consigli che possano aiutare a tollerare le giornate afose.

Durante le ore più calde della giornata sarebbe utile tenere le tapparelle, le persiane e le finestre abbassate in modo da schermare i raggi solari che sono maggiormente potenti. Si consiglia di aprirle soltanto verso sera quando le temperature sono un po’ più miti. In questo modo si ha la possibilità di avere un ambiente più fresco e salutare.

Si raccomanda anche di fare delle docce, magari nelle ore meno calde con dell’acqua tiepida e non particolarmente gelida anche per abbassare la temperatura corporea e riuscire a sopportare maggiormente il caldo torrido che incombe. Molto importante fare attenzione all’alimentazione consumando piatti che siano leggeri e freschi senza dimenticarsi di idratarsi nel modo giusto.

Considerando che a causa del caldo torrido diventa difficile riuscire a dormire e infatti molti soffrono d’insonnia, è possibile optare per delle lenzuola in tessuti freschi come il cotone o il lino oppure la canapa. È particolarmente utile anche l’uso di un condizionatore come Arrtic Cube che aiuta a rendere l’ambiente maggiormente fresco.

Caldo torrido in arrivo: condizionatore portatile

Per mantenere la casa maggiormente fresca e avere un po’ di refrigerio dal caldo torrido, il condizionatore è sicuramente la soluzione migliore, ma scegliere il migliore può essere difficile. Tra i tanti modelli in commercio, Artic Cube è il prodotto che ha ottenuto maggiori consensi tra i consumatori che lo consigliano considerando la sua efficacia.

Un condizionatore mini portatile dalle dimensioni contenute e compatte che permette di spostarlo in ogni zona della casa per un po’ di fresco. Ha un funzionamento semplice dal momento che sfrutta la tecnologia di raffreddamento ad acqua per far entrare l’aria calda nell’unità e poi spingerla contro il filtro bagnato. A quel punto, l’acqua inizia ad evaporare facendo fuoriuscire aria fredda.

Una soluzione ottimale poiché bisogna riempirlo con dell’acqua e collegarlo all’unità per poi accenderlo. Ha ben tre velocità di ventilazione in modo da scegliere quella maggiormente adatta. Un dispositivo che permette di raffreddare ogni ambiente della casa in poco tempo e che si caratterizza per un design non ingombrante.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Un condizionatore portatile come Artic Cube non ha solo il compito di raffreddare la casa, ma anche di purificarla e umidificarla grazie anche ai filtri che hanno una autonomia di ben 8 ore prima di essere sostituiti. Un prodotto silenzioso, ecologico e salutare dal momento che non usa gas o additivi chimici. Permette di godere di un clima fresco e refrigerante senza particelle di polvere.

Per ordinare Artic Cube bisogna soltanto collegarsi alla pagina ufficiale del prodotto poiché non reperibile nei negozi oppure online. Si compila il modulo con i dati personali compreso il numero di telefono per un prodotto originale ed esclusivo accedendo alla promozione di una confezione a 59€, ma con altre offerte da considerare. Per il pagamento sono accettabili forme come Paypal, carta di credito e i contanti al corriere alla consegna.

