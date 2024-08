Caldo: venerdì afa record sull'Italia, 8 città bollino rosso

Milano, 7 ago. (Adnkronos Salute) - Il fine settimana si preannuncia rovente in Italia. Dopo la tregua dei giorni scorsi, senza città da allerta massima, venerdì la grande afa tornerà soprattutto al Centro-Sud. Nell'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore...

Milano, 7 ago. (Adnkronos Salute) – Il fine settimana si preannuncia rovente in Italia. Dopo la tregua dei giorni scorsi, senza città da allerta massima, venerdì la grande afa tornerà soprattutto al Centro-Sud. Nell'ultimo aggiornamento del bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, il 9 agosto sono 8 – sui 27 monitorati – i capoluoghi contrassegnati dal bollino rosso (livello di rischio 3, il più alto): a Roma e Perugia, in rosso già da domani giovedì 8 agosto, si aggiungeranno Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo e Rieti. Sempre venerdì, 5 città avranno bollino arancione (rischio 2): Bolzano, Firenze, Genova, Napoli e Viterbo. In verde (rischio 0) solo Cagliari, bollino giallo (rischio 1) negli altri capoluoghi.

Oggi l'allerta 2 interesserà 9 città (Bologna, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma) e domani 7 (Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo e Rieti).