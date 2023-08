Caldo: weekend da bollino verde per quasi tutta l'Italia

Milano, 4 ago. (Adnkronos Salute) - Primo weekend d'agosto da bollino verde praticamente in tutta Italia, che attende in queste ore gli effetti più seri del ciclone Circe, con temporali violenti e grandine preannunciati soprattutto al Nord. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore...

Milano, 4 ago. (Adnkronos Salute) – Primo weekend d'agosto da bollino verde praticamente in tutta Italia, che attende in queste ore gli effetti più seri del ciclone Circe, con temporali violenti e grandine preannunciati soprattutto al Nord. L'ultimo bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute, che monitora 27 capoluoghi, indica per domani e domenica un livello di allerta zero praticamente ovunque, con l'unica eccezione di Campobasso e Catania: il capoluogo molisano, oggi unico bollino rosso (massima allerta caldo, livello 3), domani passerà al giallo (allerta 1) e domenica avrà bollino verde, mentre la città siciliana sarà bollino giallo sia domani e che domenica.

Oggi, oltre a Campobasso bollino rosso, c'è un bollino arancione (allerta 2) su Bari e Palermo. Messina, Pescara e Reggio Calabria hanno bollino giallo, mentre sono in verde tutti gli altri capoluoghi monitorati: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Milano, Napoli, Perugia, Rieti, Roma, Torino, Trieste, Venezia, Verona e Viterbo.