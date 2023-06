Calenda a Genova: Renzi chiede a me per Europee? Vedremo...

Calenda a Genova: Renzi chiede a me per Europee? Vedremo...

Genova, 16 giu. (askanews) – “Facciamo questo giochino fino alla fine. La realtà è che ce lo siamo già detti, lo verificheremo. Quando ci saranno le Europee bisognerà capire come saranno i rapporti che sono duramente incrinati nelle ultime settimane”. Lo ha detto a Genova il leader di Azione Carlo Calenda, replicando a Matteo Renzi che aveva invitato i giornalisti a chiedere a lui se alle prossime Europee il Terzo Polo si presenterà unito.

“Intanto – ha sottolineato Calenda – lavoriamo insieme in Parlamento, evitiamo le polemiche e facciamo iniziative importanti come quelle sull’industria 4.0 e sull’azzeramento delle liste d’attesa per la sanità, parlando di contenuti perché il resto ha anche un po annoiato tutti”.