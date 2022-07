Roma, 20 lug. (askanews) – “Io condivido anche le virgole del discorso di Mario Draghi, bisognava andare in Parlamento e metterli davanti alle loro responsabilità; lui ha detto una cosa: io cose non serie non le faccio. E ha fatto bene a fare così”.

Così il leader di Azione Carlo Calenda dopo il discorso di Draghi in Senato. “Ora o i partiti rinsaviscono e dicono che è giusto, e che qui sta l interesse degli italiani, o si va a votare” ha concluso.