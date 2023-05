Calenda: Europee con Renzi? Ho già dato, visto come si comporta...

Roma, 17 mag. (askanews) – Carlo Calenda esclude che Azione e Iv possano andare insieme alle prossime europee, dopo che alcuni esponenti del suo partito sono passati con Matteo Renzi. Parlando a DiMartedì su La7, il leader di Azione ha spiegato: “Renzi oggi – mentre io stavo in giro per le amministrative per cercare di prendere voti per liste dove c’erano pure i suoi! – è andato da una parlamentare di Azione, che manco era iscritta ad Azione, e l’ha convinta a passare con lui. Uno che fa una cosa del genere poi ti chiede di andare alle europee insieme?”.

Ha aggiunto Calenda: “Io mi attribuisco l’errore, non ha sbagliato Renzi, perché Renzi ha fatto Renzi. Io mi sono fidato quando mi ha detto guarda guadagno 2,5 milioni con gli arabi, faccio un passo indietro, ti aiuto a costruire questo. Ci ho creduto, forse speravo di riuscire a farlo. Ho sbagliato. Ma certamente uno che si comporta come si sta comportando in questi giorni. Ho già dato”.