Calenda, la marcia Sì Vax per rispondere a chi non vuole vaccinarsi: la manifestazione l’11 settembre

Carlo Calenda ha divulgato su Twitter l'invito alla manifestazione Sì Vax, a favore della vaccinazione, invitando anche Zingaretti e Raggi.

Il tema caldo della seconda estate ai tempi della pandemia è quello della vaccinazione: vaccino sì o vaccino no? Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma, ha, quindi, deciso di provare a scuotere il popolo no vax, lanciando la marcia Sì Vax.

Dopo essere stato in effetti il primo a incalzare tutti i candidati a vaccinarsi, all’indomani dei tentennamenti di Raggi sul tema vaccini, è sempre Calenda a lanciare una manifestazione.

Calenda, marcia Sì Vax per convincere chi dice no al vaccino

L’idea dell’iniziativa arriva su Twitter, dove Calenda ha invitato a partecipare anche Nicola Zingaretti e Virginia Raggi, presidente della Regione Lazio e sindaca di Roma:

“Basta No Vax, Ni Vax e fiancheggiatori vari. L’Italia seria deve reagire a questa deriva irrazionale, pericolosa e insensata. Noi organizzeremo a Roma l’11 settembre una manifestazione aperta a tutti e senza simboli di partito”.

Calenda prosegue dicendo:

“Per essere chiari: comprendo fino in fondo il rischio che questa iniziativa diventi divisiva per la concomitanza della campagna elettorale. Per questa ragione ho scritto più volte a Zingaretti spiegando che in caso di sua presenza e corganizzazione non parlerei proprio”.

Calenda, marcia Sì Vax: l’invito a Zingaretti ed a Raggi

Poi aggiunge anche:

“Stesso dicasi per Virginia Raggi. Sarebbe bello avere una iniziativa aperta da Nicola e chiusa da Virginia in quanto autorità locali con testimonianze di medici, sportivi, artisti etc. Io più di così non posso fare”.

Non contento, Calenda conclude così:

“Se per non indispettire i No/Ni vax questa proposta cadrà nel vuoto andremo avanti. Sono convinto che quella sui vaccini è una grande ed epocale battaglia culturale. E che le piazze non possano essere lasciate ai no vax”.

Parole che al momento sono state accolte con freddezza dal quartier generale del Pd, silenzio, infatti, da Letta, Zingaretti e Gualtieri. Ipotesi in aggiunta esclusa tra i democratici in vista delle Comunali.

Calenda, marcia Sì Vax: Cottarelli accetta l’invito

Ma Carlo Calenda va avanti per la sua strada. Ed a raccogliere, tuttavia, il suo appello è Carlo Cottarelli, economista e editorialista italiano ed ex direttore del Fondo Monetario Internazionale: