Calenda: Majorino cambierà la Lombardia, ma in peggio

Roma, 27 gen. (askanews) – “Certo che Majorino cambierà la regione Lombardia, infatti si è alleato con i Cinque stelle che vogliono chiudere il termo valorizzatori. La cambia, il problema è che la cambia in peggio”. Lo ha detto Carlo Calenda, leader di Azione, arrivando a Milano per una iniziativa a sostegno di Letizia Moratti.

“Una coalizione è il ritorno di Fontana e Gallera, una coalizione vorrebbe portare per la prima volta i cinque stelle al governo della Lombardia, e il terzo polo con Letizia Moratti.

Se i cittadini lombardi vogliono farsi del male se lo facessero, io però li prego di ragionare su chi governerebbe meglio la Lombardia, non di ragionare su chi è un po’ più di destra, chi è un po’ più di Sinistra. Io non posso immaginare la Lombardia che ha passato quello che ha passato durante il covid che si rimette a votare fontana e gallera. Non è possibile, ragionate Santo Dio aprite il cervello e ragionate, non votate perché avete l’etichetta di destra o di sinistra.

Votate chi pensate possa gestire meglio la Lombardia. Se pensate che i termovalorizzatori vadano chiusi, votate Majorino”.