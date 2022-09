Calenda: Meloni non governerà, non ha i numeri per crollo alleati

Roma, 21 set. (askanews) – “Il problema non è se Meloni prende più voti del Pd, li prenderà certamente (…). La Meloni non governerà perché, anche se lei prende il 25-26%, il problema è se hai una coalizione capace di governare. E siccome i suoi alleati stanno crollando, crollando nei sondaggi, e credo anche un po’ di voto dei 5s sta prendendo un po’ di voti alla Meloni nel Sud, quello che sta succedendo è che la coalizione non ha i numeri e se non ha i numeri non può governare”.

Lo ha detto Carlo Calenda rispondendo alle domande dei giornalisti stranieri alla Stampa Estera.

“Forza Italia, signori, e parlo di sondaggi che si possono nominare, quelli prima del voto, l’avevamo già ampiamente superata”, ha sottolineato.

“Io non credo che la Meloni arriverà al governo, perché i suoi alleati si stanno sciogliendo, e noi stiamo prendendo un sacco di voti da quel lato. Non riesce ad avere la maggioranza. Anche se la Meloni ha il 25% o il 26 o il 27 non basta, non è che governa così”, ha concluso Calenda.