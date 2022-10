Calenda: Meloni non si capisce che vuol fare su merito e bollette

Roma, 26 ott. (askanews) – Secondo Carlo Calenda leader di Azione, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto al Parlamento “un discorso molto positivo su atlantismo e il posizionamento dell’Italia nel mondo ma sul resto non ha spiegato niente”. Calenda ha citato in particolare bollette, merito e servizio sanitario nazionale.

“Non sono dichiarazioni programmatiche – ha detto – è la lista della spesa di quello che non va in Italia quindi da questo punto di vista un po’ scarsa”, aggiungendo “a parte la flat tax di Salvini e le partite Iva non è emerso niente”.