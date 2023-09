Calenda: pagare regimi per bloccare i migranti? Totalmente d'accordo

Roma, 22 set. (askanews) – “Totalmente” d’accordo a pagare regimi e sistemi totalitari per trattenere i migranti. Così Carlo Calenda, leader di Azione, ospite di Otto e Mezzo su La7. “Penso che se non si fa questo, come è stato fatto in Turchia, in Libia e come si deve fare e hanno cominciato a fare con i paesi dell’Africa sub-sahariana, innanzitutto salta l’Africa e in secondo luogo salta l’Europa”, ha detto Calenda.

“Quindi sbaglia la sinistra, anche a livello europeo i socialdemocratici, a dire che non si devono fare accordi con i dittatori senza garanzie di riforme?”, chiede la conduttrice Lilli Gruber.

“La sinistra è solo dopo che non è più al governo che dice che non bisognerebbe farli”, ha commentato Calenda.