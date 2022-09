Calenda: spiace per Letta, Pd ormai ha dentro pulsione populista

Roma, 26 set. (askanews) – “A me dispiace per Enrico Letta, è una persona che considero per bene e un europeista che ha tenuto la barra dritta su delle questioni di politica estera e questo gli va riconosciuto, ma giuro che da lì in poi non ho capito niente di quello che voleva fare, come lo voleva fare e con chi. E questo non migliorerà perché il Pd ha ormai dentro una pulsione populista fortissima.

Quello che fanno è pensare di poter tenere tutto dentro e non può funzionare, e quindi andiamo dalla Taverna alla Bonino e non può funzionare. Penso sia una situazione destinata a esplodere”.

Così il leader di Azione Carlo Calenda in conferenza stampa commentando l’esito del voto e rispondendo a una domanda su un eventuale dialogo con il Pd.