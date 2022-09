Calenda: vince destra sovrasinista,vedremo se Meloni sa governare

Roma, 26 set. (askanews) – Per il “nostro obiettivo di fermare la destra e andare avanti con il governo Draghi avevamo bisogno di un risultato sopra le due cifre, che non è stato raggiunto”. Così il leader di Azione, Carlo Calenda in conferenza stampa al comitato elettorale di Azione-Iv dopo il voto.

“Gli italiani hanno scelto una maggioranza di destra sovranista, noi la consideriamo una scelta pericolosa per il Paese e molto incerta, vedremo se Meloni sarà in grado di governare, noi faremo un’opposizione netta e costruttiva”.