Calendario 2022, questo sarà l’anno dei ponti lunghi: le date da tenere d’occhio

Il 2022 sarà l'anno ideale per organizzare ponti e festività lunghe. Quali sono le date da segnare sul calendario.

Con il 2022 per gli italiani arriva una bella notizia. Il nuovo anno sarà l’occasione per gli italiani di organizzare weekend e vacanze più lunghe del solito. Si calcola infatti che saranno ben 45 i giorni di vacanza che potranno essere sfruttati nel tempo libero, fermo restando il naturale evolversi della pandemia.

Ecco quali saranno i giorni di calendario da tenere d’occhio.

Calendario 2022 ponti festività, si comincia con l’epifania

I buoni propositi iniziano già con l’epifania. Il 6 gennaio cade infatti di giovedì, giorno perfetto che permette di sfruttare tra le altre cose venerdì, sabato e domenica. Si proseguirà poi con il carnevale, passando poi con la Pasqua che quest’anno cadrà nei giorni tra venerdì 15 e lunedì 18 aprile.

Va da sè che il 25 aprile sarà molto ravvicinato: cadendo di lunedì darà ancora una volta la possibiltà di sfruttare un altro lungo weekend di relax.

Calendario 2022 ponti festività, le vacanze estive

Archiviato il 25 aprile passiamo direttamente alla festività del 2 giugno che in questo 2022 arriva di giovedì e permetterà, come per il 25 aprile, di sfruttare un lungo fine settimana. Non potrà essere invece sfruttato il primo maggio che invece cade di domenica.

Altro giorno da segnare sul calendario è Ferragosto che sarà lunedì e si presta perfettamente a delle gite anche non programmate fuori porta.

Calendario 2022 ponti festività, il primo novembre e le vacanze di Natale

Arriviamo infine all’ultima parte dell’anno che ha le premesse per chiudersi in bellezza. Il primo novembre sarà infatti di martedì. Ciò significa che sarà possibile godere di una settimana lavorativa estremamente corta.

Settimana corta anche durante le festività dell’Immacolata con l’8 dicembre che arriva di giovedì. Non andranno nemmeno dimenticate le vacanze natalizie con la vigilia di Natale che arriva di sabato. Arriverà infine di sabato il 31 dicembre.