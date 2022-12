Calendario 2023: tutti i ponti e le festività del prossimo anno

Nel 2023 i ponti e le festività ci vengono incontro.

In moltissimi casi, infatti, i giorni di festa coincideranno con i fine settimana permettendo, soprattutto ai lavoratori statali e a chi è libero il sabato e la domenica, di organizzare dei weekend lunghi.

Ponti e festività 2023: quando programmare le vacanze

Partendo dall’inizio si può già considerarsi fortunati per il giorno dell’Epifania. Il 6 gennaio, infatti, quest’anno cade di venerdì: per molti lavoratori sarà semplice approfittarne per avere un weekend lungo da passare in famiglia.

Per i 3 mesi successivi, invece, non ci sarà questa oppurtunità. Il 14 febbraio con San Valentino è infrasettimanale (martedì) e per avere altri giorni di festa si dovrà attendere Pasqua che nel 2023 si festeggerà domenica 9 aprile con il 10 che sarà il lunedì dell’angelo. Buone notizie per la festa dei lavoratori: nel 2023 il Primo Maggio cade di lunedì, non si dovranno prendere ferie per passare un bel fine settimana in famiglia agganciando anche il sabato e la domenica precedenti.

La seconda metà dell’anno: ecco cosa accadrà

Passano i mesi e ci avviciniamo alla metà dell’anno. Siamo fortunati anche per la Festa della Repubblica perché il 2 giugno quest’anno è un venerdì. In un attimo siamo già in estate e più precisamente a martedì 15 agosto: basterà chiedere il lunedì di ferie per avere un fine settimana di 4 giorni! L’autunno si apre con mercoledì 1 novembre, l’Ognissanti non è vicino al weekend, ma chiedendo un paio di giorni di ferie ci si può fare una settimana a casa.

L’8 dicembre, poi, la festa dell’Immacolata, sarà venerdì, perciò nessun problema. Come sempre, la grande attesa è per Natale: lunedì 25 dicembre 2023 a cui si lega il martedì di Santo Stefano. Si chiude in bellezza sabato 30 e domenica 31 dicembre, da legare alla festa di lunedì 1 gennaio 2024!