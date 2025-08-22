Calendario scolastico 2025/2026: tutte le date da sapere

Settembre è un mese speciale per milioni di studenti in Italia: si riparte con un nuovo anno scolastico! Le lezioni inizieranno tra l’8 e il 16 settembre, ma attenzione, perché questa data può cambiare in base alla regione di appartenenza. Hai già controllato le date specifiche della tua zona?

Quando ricominciano le scuole? Le date regione per regione

Il calendario regione per regione:

8 settembre 2025: Bolzano;

10 settembre 2025: Piemonte, Trento, Valle d’Aosta, Veneto;

11 settembre 2025: Friuli-Venezia Giulia;

12 settembre 2025: Lombardia;

15 settembre 2025: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria;

16 settembre 2025: Calabria, Puglia.

L’esame di Stato si svolgerà entro il 30 giugno 2026.

La maturità invece inizierà il 18 giugno 2026 con la prima prova scritta.

Ogni anno le regioni hanno la possibilità di decidere autonomamente quando cominciare le lezioni e stabilire le ferie. Questa autonomia è un’opportunità per adattare il calendario scolastico alle tradizioni locali e alle necessità delle famiglie. Non è curioso come ogni territorio possa riflettere le proprie peculiarità attraverso il calendario scolastico?

Ad esempio, nel sud Italia, è abbastanza comune che le scuole inizino le attività un po’ più tardi rispetto al nord. Questo non solo rispetta le tradizioni locali, ma influisce anche sulle vacanze invernali e primaverili. Ti sei mai chiesto come queste differenze possono influenzare la vita quotidiana degli studenti e delle loro famiglie?

Inoltre, le scuole hanno l’obbligo di informare le famiglie con largo anticipo sulle date di inizio e fine delle lezioni. Dunque, è fondamentale tenere d’occhio le comunicazioni ufficiali e i siti delle scuole per non perdere eventuali aggiornamenti. Hai già visitato il sito della tua scuola per controllare le ultime novità?

Anno scolastico 2025-26: festività e ponti

Il calendario delle festività: