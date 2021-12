CalendEsercito 2022, 365 giorni di azione, passione e umanità

Milano, 10 dic. (askanews) – L’Esercito per la sicurezza del cittadino, in caso di necessità sempre pronto a intervenire. Al servizio del Paese. Con straordinarie capacità sviluppate durante le intense attività di addestramento e gli impieghi operativi in ambito internazionale. E ancora l’operatività del piano vaccinale, per salvarci dal Covid.

La 25esima edizione del CalendEsercito è tutto questo. L’edizione è stata presentata a Palazzo Cusani a Milano. A fare gli onori di casa il generale di brigata Alfonso Miro, al vertice del Comando Militare Esercito Lombardia.

Molte testimonianze: dal reporter Toni Capuozzo al pallavolista Claudio Galli e tra gli invitati volti importanti dello sport come Franco Ascani. Ospite anche Germana Tappero Merlo, analista politica e di sicurezza internazionale e Alberto Bruno, responsabile di Protezione Civile della Regione Lombardia che ha spiegato la costante cooperazione con l’Esercito in fase emergenziale. A moderare Sabrina Gandolfi, giornalista di Rai Sport.

Tutti concordi su quello che Miro definisce il metodo italiano: quello di saper mediare.

Di mostrare il volto di un Esercito Italiano che aiuta a ricostruire. Dall’Afghanistan alla crisi sanitaria dovuta alla pandemia. Nel CalendEsercito immagini reali e disegni fatti da un soldato. Azione. Passione. Umanità.

Il calendario, presentato con un format inedito, contribuirà a sostenere l’Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani ed i Militari di Carriera dell’Esercito (O.N.A.O.M.C.E.) alla quale sarà devoluta una quota del ricavato delle vendite. L’Opera Nazionale assiste, attualmente, circa 500 orfani di Ufficiali, Sottufficiali, Graduati nonché dei militari di truppa.

Servizio di Cristina Giuliano

Montaggio di Linda Verzani

Immagini askanews