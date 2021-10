California, due camion si ribaltano sul Richmond-San Rafael Bridge per il forte vento

In California, due camion si sono ribaltati mentre stavano attraversando il Richmond-San Rafael Bridge per le forti raffiche di vento presenti in zona.

Nello Stato americano della California, due camion si sono ribaltati mentre stavano transitando lungo il Richmond-San Rafael Bridge, a causa dei forti venti registrati nell’area.

Negli Stati Uniti d’America, due camion si sono improvvisamente ribaltati mentre stavano attraversando il Richmond-San Rafael Bridge, ponte costruito nella baia di San Francisco, in California. Secondo le informazioni diramate in relazione all’evento, il ribaltamento è stato provocato dalla presenza di forti venti.

La vicenda è stata immortalata con alcuni scatti e video, diffusi dagli automobilisti presenti sul luogo dell’incidente sui social media. Le foto e le clip che mostrano i due mezzi pesanti mentre si ribaltano sono state più volte condivise, diventando rapidamente virali.

A quanto si apprende, l’episodio ha influito sul traffico, producendo rallentamenti per tutti coloro che viaggiavano verso est.

Sul luogo dell’incidente, si è recato il personale della California Highway Patrol che ha comunicato l’assenza di vittime e di feriti gravi o in pericolo di vita. Il traffico nella zona, invece, era totalmente bloccato a causa dell’accaduto.

Il personale della California Highway Patrol ha anche riferito che uno dei due camion che si sono ribaltati per il forte vento è precipitato su un’auto privata afferente al brand Toyota. Il conducente della vettura è rimasto ferito nell’impatto ed è stato rapidamente soccorso e trasferito in ospedale.

Il Richmond-San Rafael Bridge, oltre al personale della California Highway Patrol è stato raggiunto dai vigili del fuoco che si sono adoperati per mettere in sicurezza l’area e rimuovere i veicoli dalla carreggiata, sgombrando il ponte e ripristinando la viabilità. Le manovre per rimuovere i mezzi coinvolti nell’incidente, tuttavia, sono state complicate in modo considerevole dalle violente raffiche di vento che hanno originato il sinistro stradale.

L’incidente, infine, ha seriamente danneggiato la corsia centrale e la corsia sinistra: l’unica corsia ancora percorribile, quindi, risulta essere la destra.

Bay Area folks, don’t get on the Richmond Bridge right now. We just watched this truck roll over from the wind. This happened while we were stuck in traffic from an RV rolling over pic.twitter.com/U78XUAtwZB

— Jamie Kyle 🏳️‍🌈 (@buildsghost) October 24, 2021