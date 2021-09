California, elicottero militare precipitato in mare: in corso la ricerca dei dispersi

Elicottero militare statunitense in servizio sulla portaerei USS Abraham Lincoln (CVN 72) è precipitato al largo di San Diego, a sud della California

Un elicottero MH_60S, in servizio presso la prestigiosa portaerei della USS Abraham Lincoln (CVN 72) si è schiantato in mare mentre effettuava operazioni di volo di routine. In corso la ricerca dei dispersi. Secondo alcune prime ricostruzioni a bordo c’erano 6 persone e una sarebbe stata salvata.

Elicottero statunitense precipitato al largo di San Diego

“Un elicottero MH-60S imbarcato a bordo della USS Abraham Lincoln (CVN 72) si è schiantato in mare mentre effettuava operazioni di volo di routine a circa 60 miglia nautiche dalla costa di San Diego alle 16:30 PST del 31 agosto”. Questa la nota con la quale la terza flotta della Marina USA ha comunicato l’incidente avvenuto nel sud della California.

Elicottero precipitato a San Diego: si parla di 5 dispersi

Da quanto riporta ABC News, un portavoce della guardia costiera degli Stati Uniti ha affermato che le informazioni preliminari indicano che una persona è stata salvata e cinque persone risultano disperse. Sempre secondo il notiziario statunitense, la Marina ha anche confermato che un membro dell’equipaggio è stato salvato e gli sforzi di ricerca continuano per gli altri membri dell’equipaggio. Si tratta però di una situazione in divenire e per il momento non esistono comunicazioni ufficiali che confermino quanto trapelato nei media statunitensi.

Le ricerche sono in corso sia per via mare che per via aerea: partecipano oltre a elicotteri della Us Navy, anche imbarcazioni della Guardia costiera americana.

Elicottero precipitato: preghiere sui social

L’incidente arriva appena 12 giorni dopo che il capitano Amy Bauernschmidt ha assunto il comando dell’Abraham Lincoln. L’ ufficiale della Marina degli Stati Uniti è la prima donna a servire come ufficiale esecutivo e poi come comandante di una portaerei della Marina degli Stati Uniti. Bauernschmidt ha assunto il comando della USS Abraham Lincoln il 19 agosto 2021, segnando di fatto, un passo storico dell’ dell’Us Navy.

La portaerei statunitense USS Abraham Lincoln, soprannominata Abe, è la quinta unità della classe Nimitz ed è una nave della United States Navy. In servizio dal 1989, è intitolata al presidente statunitense Abraham Lincoln.

Intanto sui social si moltiplicano messaggi di speranza e preghiere affinchè i dispersi possano tornare sani e salvi nelle proprie famiglie, delle quali in molti già chiedono di rispettare la privacy in questi drammatici momenti di attesa.