California, studenti delle elementari contagiati da insegnante non vaccinata e senza mascherina

In California degli studenti delle elementari sono stati contagiati da un’insegnante non vaccinata e senza mascherina. Infettati anche amici, fratelli e genitori. Il fatto è accaduto in una scuola elementare di Marin County.

Studenti contagiati dall’insegnante in California

Un’insegnante non vaccinata si è presentata nella sua classe della scuola elementare a Marin County, in California, con sintomi come “tosse, febbre e mal di testa“. Così ha contagiato metà della sua classe e alcuni familiari dei suoi studenti. Lo ha reso noto un rapporto dei Centers for Disease Control and Prevention, che è stato pubblicato venerdì 27 agosto. I funzionari del dipartimento di sanità pubblica della contea di Marin hanno avviato un’indagine sull’epidemia scoppiata in classe il 26 maggio, tre giorni dopo che l’insegnante ha annunciato di essere positiva al Covid.

L’insegnante, che all’inizio pensava che i sintomi fossero associati ad una delle sue allergie, era uno dei soli due membri dello staff che non era stata vaccinata.

Studenti contagiati dall’insegnante: classe colpita al 50%

Tra i 24 studenti dell’insegnante, 22 non erano idonei alla vaccinazione per via della loro età. Dodici sono risultati positivi al Covid, come riportato dai funzionari sanitari ed esperti della contea presso i campus di Berkeley, Davis e Santa Cruz dell’Università della California.

I bambini sotto i 12 anni non possono vaccinarsi, per cui è evidente che la loro sicurezza dipende dalla vaccinazione degli adulti. Gli esperti hanno concluso che il tasso di contagi nella classe è arrivato al 50%, ma gli studenti seduti più vicini alla cattedra avevano maggiore rischio di infezione.

Studenti contagiati dall’insegnante: infettate anche le famiglie

La maggior parte degli studenti seduti nelle prime due file della classe ha contratto il virus, mentre una minoranza di quelli seduti in fondo è stata infettata.

L’insegnante leggeva dei testi ad alta voce, senza indossare la mascherina, nonostante l’obbligo di indossarla a scuola. Quattro studenti di altre classi sono risultati positivi al Covid. Si tratta di fratelli di tre studenti della classe dell’insegnante non vaccinata. Quattro genitori sono stati successivamente contagiati. Solo uno di loro non era vaccinato, mentre gli altri sono stati infettati nonostante il vaccino. I sintomi manifestati sono stati febbre, brividi, tosse, mal di testa e perdita dell’olfatto.