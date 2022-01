California, treno si schianta contro aereo sui binari dopo un atterraggio di emergenza

Attimi di terrore con un Cessna sui binari ed il pilota incastrato, poi un treno si schianta contro l'aereo che aveva fatto un atterraggio di emergenza

Spettacolare e drammatico incidente negli Usa, a Los Angeles, in California, dove un treno si schianta a tutte velocità contro un aereo sui binari dopo un atterraggio di emergenza e i poliziotti riescono ad estrarre il pilota dal velivolo appena prima del tremendo impatto.

Terrore a Los Angeles: treno si schianta contro aereo atterrato dopo un decollo difettoso

Il tremendo incidente ha avuto origine da un’avaria improvvisa a bordo di un piccolo aereo da turismo, un Cessna nei cieli della California. Nel tentativo di effettuare un atterraggio di emergenza poco dopo un decollo stentato da una pista a Pacoima che non provocasse un disastro, il pilota ha lanciato il May Day ed ha puntato dritto sui binari.

Evitare case, auto persone o alberi, perciò il pilota sceglie i binari ma un treno si schianta contro aereo

Lo scopo era atterrare su una zona che, per sua natura, fosse sgombra dal poker di cose che trasformano un atterraggio di emergenza in una apocalisse: persone, flusso di veicoli, abitazioni o strutture ed alberi. In questo senso la strada ferrata era ideale, ma il pilota non poteva sapere che esattamente pochi secondi dopo il suo già violento e devastante atterraggio di sarebbe materializzato all’orizzonte un treno lanciato a tutta velocità.

I poliziotti estraggono il pilota e di lì a poco il treno si schianta contro l’aereo e lo polverizza

La polizia era stata però già allertata dalle comunicazioni radio e, malgrado il pilota fosse ferito, l’aereo semi distrutto e il treno stesse arrivando, gli agenti hanno estratto l’uomo dalla cabina di pilotaggio un attimo prima che il convoglio arrivasse addosso al Cessna e lo riducesse in coriandoli. I media spiegano che il musicista e testimone oculare Luis Jimenez è riuscito a filmare l’accaduto.