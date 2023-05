California, youtuber fa schiantare volontariamente il suo aereo

Un pilota di aerei e youtuber statunitense ha fatto volontariamente schiantare il suo aereo mentre era in volo sui cieli della California. Trevor Jacob, questo il nome del soggetto, lo ha fatto per avere visualizzazioni su Youtube: ora rischia fino a 20 anni di carcere. L’episodio risale al 2021 e il tutto è stato documentato dal diretto interessato tramite un video chiamato proprio: “I crashed my plane”; il video ha ottenuto circa tre milioni di visualizzazioni. In esso si vede Jacob fingere un problema tecnico, facendosi espellere dall’aereo. Durante la caduta, l’uomo filma tutto tramite il suo bastone per selfie, fino ad atterrare con un paracadute in una campagna.

California, youtuber distrugge di proposito il suo aereo: lo schianto a Los Padres

L’aereo si è schiantato presso la foresta di Los Padres. Jacob ha dichiarato di non sapere dove sia caduto il velivolo, ma secondo gli inquirenti lo youtuber stesso avrebbe tirato fuori il relitto assieme a un amico, tramite l’ausilio di un elicottero; questo sarebbe avvenuto due settimane dopo il sinistro.

Il velivolo sarebbe stato tagliato e buttato

Si ipotizza che Trevor Jacob e il suo amico avrebbero tagliato l’aereo in piccole parti, che sarebbero state in seguito gettate tra i rifiuti. Lo youtuber ha infine ammesso di aver voluto ostacolare le indagini facendo sparire il relitto: lo schianto lo ha fatto avvenire di proposito per ottenere ritorni economici nell’ambito di una partnership con un’azienda.