Call Tech Action 2025: a Milano presentata la III edizione

Milano, 12 nov. (askanews) – Presentata a Milano la terza edizione della Call Tech Action, l’evento dedicato a innovazione, formazione e lavoro nei settori FinTech, InsurTech e PropTech. Dal 24 al 28 novembre, incontri e panel gratuiti racconteranno come l’intelligenza artificiale e le nuove tecnologie stanno trasformando finanza, assicurazioni e mercato immobiliare. Abbiamo parlato con Gimede Gigante, Direttore Innovation and Corporate Entrepreneurship (ICE) SDA Bocconi:

“Questa iniziativa è stata creata grazie a alcune università, tra queste appunto l’ASDA Bocconi e alcune associazioni di categoria.

Quest’anno nella sua terza edizione vediamo coinvolte tutte le associazioni di categoria del mondo del FinTech, dell’InsureTech e del PropTech e si sono aggiunte anche altre università come anche per esempio la Università di Milano”.

Un’occasione per guardare all’imminente futuro e mettere in chiaro quali saranno le competenze decisive per lavorare nel Fintech. È poi intervenuto Michelangelo Bottesini, Presidente ItaliaFintech:

“Sicuramente il FinTech è uno dei settori più attrattivi per i giovani perché in questo momento la tecnologia è molto attrattiva, quindi l’idea di lavorare fra tecnologia e finanza è importante. Le competenze che servono soprattutto sono le competenze STEM, capacità analitiche, capacità di analisi finanziaria, di gestione del rischio e una buona dose di tecnologia”.

Numeri importanti anche per il settore Insurtech. Nei primi sei mesi del 2025 sono stati investiti 230 milioni di euro negli ecosistemi assicurativi e si prevede di raggiungere i 510 milioni a fine anno. Abbiamo poi parlato con Simone Ranucci Brandimarte, Presidente e Co-founder IIA e Yolo Group:

“Dal 2020 è iniziata la digitalizzazione del settore assicurativo, ovvero la presenza in modo massivo di piattaforme, processi digitali, tecnologie all’interno della legacy del mondo assicurativo. Dal 2020 al 2030 la percentuale di business assicurativo che passerà su piattaforme digitali trasla dal 20% all’80%, quindi una crescita molto significativa”.

Anche il Proptech italiano continua la sua crescita con 443 soluzioni mappate, in netto aumento rispetto al 2024. Infine abbiamo parlato con Silvia Leoncini, Research Fellow Politecnico di Milano Dep. ABC:

“PropTech è un’iniziativa strategica che nasce nel comune di Milano con il supporto del comune di Milano e noi del PropTech, che rappresentiamo un settore che rimane più piccolo rispetto a quello del FinTech e dell’InsureTech, sicuramente abbiamo preso tanti vantaggi dalle sinergie create all’interno di questa iniziativa in un ecosistema che ogni anno cresce e vede nuovi aderenti più una parte storica che rimane”. Milano si conferma capitale dell’innovazione, dove tecnologia e formazione anche grazie a Call Tech Action, favoriscono l’evoluzione digitale del paese.