Calliano, terribile scontro tra due auto: una finisce contro una casa

Un gravissimo incidente stradale si è consumato nella notte tra venerdì 28 gennaio 2022 e sabato 29 a Calliano, comune di poco più di duemila abitanti della provincia di Trento. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto, ma fortunatamente nessuno dei soggetti coinvolti ha riportato gravi ferite.

Incidente a Calliano nella notte tra il 28 e il 29 gennaio 2022, protagoniste due auto, che si sono scontrate sulla Statale 12 in prossimità del bivio per Besenello, una delle due si è addirittura scaraventata contro un’abitazione.

Tanta la paura per le persone rimaste coinvolte nel sinistro, in particolare una donna di 47 anni che è stata trasportata a Rovereto per accertamenti e un giovane di 20 anni che è rimasto illeso, entrambi si trovavano alla guida dei propri mezzi e fortunatamente nessuno dei due ha riportato danni fisici.

Sul luogo dell’incidente sono tempestivamente intervenuti i Vigili del Fuoco di Calliano e i Carabinieri di Rovereto.

I primi si sono occupati della messa in sicurezza della strada e dei due mezzi coinvolti, mentre i Carabinieri dovranno adesso stabilire l’esatta dinamica del sinistro, anche in virtù del fatto che non è la prima volta che si verificano incidenti simili sulla Statale 12 all’altezza del vicolo per Besenello, più precisamente tra la via del Brenero e la SS 350.

Il tratto di statale che attraversa Calliano, dove nella notte tra il 28 e il 29 gennaio 2022 si sono scontrate due auto, non è nuovo ad episodi simili ed è spesso percorso ad alte velocità, per questo motivo i residenti della zona hanno lanciato un grido d’allarme disperato, che è stato riportato da L’Adige: