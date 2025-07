Calo di approvazione per Trump: le preoccupazioni degli americani

Il clima politico negli Stati Uniti si fa sempre più teso. Recentemente, un sondaggio ha rivelato un calo significativo nell’approvazione di Donald Trump, che ha visto il suo punteggio scendere al 40%. Ma cosa significa questo per il presidente? Le critiche da parte degli americani si intensificano, in particolare per quanto riguarda la sua gestione dell’economia e dell’immigrazione.

Questo sondaggio, condotto da Reuters e Ipsos, si è chiuso lunedì e ha coinvolto 1.023 adulti statunitensi, con un margine di errore del 3%. Un dato che non può passare inosservato.

Il calo dell’approvazione di Trump

Il punteggio di approvazione di Trump ha subito una flessione rispetto al 41% registrato nel sondaggio precedente di luglio. La divisione tra i membri dei vari partiti è netta: l’83% dei repubblicani approva la sua performance, mentre solo il 3% dei democratici condivide lo stesso parere. E gli indipendenti? Circa un terzo ha manifestato approvazione, segnalando una nazione profondamente polarizzata. Un panorama che invita alla riflessione.

La campagna di Trump si era basata su promesse di rilancio dell’economia e di severità nei confronti dell’immigrazione. Eppure, questo sondaggio evidenzia che gli americani esprimono opinioni contrastanti riguardo a queste tematiche cruciali. La gestione dell’immigrazione, considerata in passato un punto forte per Trump, ha visto un significativo calo di consenso. Come mai?

Nel marzo scorso, circa la metà degli adulti statunitensi approvava la sua condotta in materia di immigrazione. Recenti rilevamenti, però, indicano un’inversione di tendenza, con il 55% degli americani che ora ritiene che le politiche di deportazione siano eccessive, un aumento di dieci punti percentuali rispetto a febbraio. Donovan Baldwin, un giovane di 18 anni dalla Carolina del Nord, ha commentato: “Capisco il desiderio di allontanare gli immigrati illegali, ma il modo in cui viene fatto è troppo aggressivo. Ecco perché la gente protesta”. Le parole di Baldwin rispecchiano un malcontento crescente.

Preoccupazioni economiche

Parlando di economia, il sondaggio ha rivelato che il 38% degli intervistati approva la gestione di Trump, un leggero incremento rispetto al 35% di luglio. Ma la realtà è che il giudizio complessivo sulla sua politica economica rimane negativo rispetto al suo primo mandato. Perché molti americani non vedono benefici diretti dalle politiche attuate fino ad ora?

Un timore diffuso è che le tariffe imposte da Trump possano avere un impatto negativo sull’economia domestica. Brian Nichols, un cittadino di Albuquerque, ha dichiarato di apprezzare in generale l’operato di Trump, nonostante alcune riserve sul suo stile e sulle sue politiche, in particolare riguardo alla sua presenza sui social media e all’instabilità delle tariffe. “Lo abbiamo messo in carica per un motivo, e dobbiamo fidarci che stia facendo il meglio per l’America”, ha detto. Una fiducia messa a dura prova.

Conclusioni e prospettive future

Con l’approssimarsi delle elezioni del 2024, la situazione di Trump si fa sempre più delicata. Le preoccupazioni degli americani sull’economia e sull’immigrazione sono rivelatrici e potrebbero influenzare la sua campagna. Riuscirà il presidente a riconquistare il consenso perduto? Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se la divisione tra repubblicani e democratici continuerà a segnare il suo operato. Un futuro incerto si profila all’orizzonte.