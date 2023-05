Calopresti: racconto la tragedia di Cutro pensando a Pasolini

Roma (askanews) – Si intitola “Cutro, Calabria, Italia” il documentario che Mimmo Calopresti si appresta a girare e di cui ha parlato al Festival del Cinema di Cannes. Il progetto sostenuto dalla Fondazione Calabria Film Commission racconterà la tragedia del 26 febbraio scorso, il naufragio in cui morirono 91 persone, tra cui molti bambini.

“Questi morti, questi bambini su questa spiaggia, scatenano un’accoglienza da parte dei calabresi straordinaria. Si mettono tutti in azione per proteggerli, per trovare una soluzione, per vedere se possono dare una mano.Che poi le leggi non servono a niente, ci vuole un rapporto di umanità, come dice Papa Francesco”.

Nel documentario Calopresti svilupperà anche un aspetto spirituale, sottolineando il legame con “il Vangelo Secondo Matteo”, che Pasolini girò proprio a Cutro nel 1964. Mentre sul ruolo della politica dice:

“Dovrebbe fare semplicemente il suo dovere: prender dei soldi, far arrivare le persone, cercare di accoglierle come si deve, vedere che progetti hanno. Rimanessero in Calabria a lavorare, sarebbe una grande fortuna in questo momento, capito?”