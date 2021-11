Calorifero portatile a basso consumo: il migliore del momento

Il calorifero portatile è la soluzione perfetta per chi desidera risparmiare e riscaldare la propria casa. Scopriamo insieme i suoi benefici.

Il calorifero portatile è la soluzione perfetta per riscaldare la propria casa e ridurre l’impatto sia sull’ambiente che sul costo della bolletta elettrica. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i benefici di un calorifero e dove acquistare i modello migliore dell’anno.

Calorifero portatile

Il calorifero portatile è una sorta di stufetta elettrica che, se da un lato conserva pressappoco gli stessi vantaggi, dall’altro si distingue per il design, che collega il classico al moderno per la realizzazione di uno strumento che, oltre a svolgere il suo dovere, decora e abbellisce le nostre abitazioni.

Il mercato offre, ad oggi, modelli diversi di calorifero portatile. Poiché scegliere quello più adatto alle proprie esigenze e necessità può anche non essere così semplice come si potrebbe immaginare, abbiamo pensato, dapprima, di elencare i benefici che si potrebbero avere dal possedere un simile strumento, per poi andare a scoprire dove acquistare il modello migliore dell’anno.

Calorifero portatile: benefici

I benefici di un calorifero portatile potrebbero non essere evidenti sin da subito. Questo strumento, infatti, è talmente ricco di potenzialità che meriterebbero di essere scoperte e messe alla prova un po’ per volta.

La portabilità di uno strumento è sempre un ottimo beneficio, ma lo è ancora di più proprio se pensiamo al calorifero portatile. Può capitare, infatti, di avere una casa grande, oppure, di abitare in affitto. In entrambi i casi, il calorifero portatile è una soluzione ottimale. Nel primo caso, consente un notevole risparmio sul costo della bolletta elettrica, nel secondo, consente di portare il calorifero con sé, quando il contratto di affitto scade, e poter continuare ad usufruirne anche nella nuova casa.

Il design dei moderni calorifici portatili sono poi un discorso a parte. Realizzati pensando alla forma delle classiche lanterne, questi non solo riscaldano gli ambienti privati, ma li abbelliscono pure con la loro magnificenza.

Infine, non possiamo non trascurare il ridotto impatto ambientale ed economico di un calorifero portatile, proprio in un periodo in cui è necessario intervenire per limitare i danni ambientali già iniziati e prevenirne di nuovi.

Calorifero portatile basso consumo

Fireplace è il primo calorifero portatile e basso consumo, decorativo e semplice da usare, non soltanto per riscaldare gli ambienti privati, ma anche per decorare la casa e renderla ancora più suggestiva proprio in questo periodo, ad un passo dalla magica atmosfera natalizia.

Progettata per essere trasportata ovunque con sé, che sia in giardino, in garage o in una camera qualsiasi dell’appartamento, il design di Fireplace è classico per richiamare le lanterne di una volta, ma la tecnologia alla base è estremamente innovativa. La lanterna dispone infatti di una luce LED, che funziona con due batterie, per un ridotto impatto sia sull’ambiente che sul costo della bolletta.

Per chi volesse maggiori informazioni, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Fireplace è decorativa e funzionale, emana calore e luce immediati, può essere spostata all’occorrenza e con facilità ed è programmabile, tramite apposito timer, sia per la sua messa in funzione che per il suo spegnimento.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Fireplace è il primo calorifero portatile che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile direttamente dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Fireplace è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l'ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Fireplace è in promozione a 59,00 €, ma il costo varia a seconda della quantità di stufette che desiderate acquistare. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell'ordine.



