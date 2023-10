Caltanissetta: 20 grammi di cocaina nascosti negli slip, la Polizia arresta un trentenne

Palermo, 14 ott. (Adnkronos) - La Squadra Mobile di Caltanissetta, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ha sottoposto a controllo gli occupanti di un mezzo in transito nel centro storico del capoluogo. A seguito delle perquisizioni personali, ...

Palermo, 14 ott. (Adnkronos) – La Squadra Mobile di Caltanissetta, nell’ambito dei servizi finalizzati al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti, ha sottoposto a controllo gli occupanti di un mezzo in transito nel centro storico del capoluogo. A seguito delle perquisizioni personali, uno di loro ha consegnato agli agenti un involucro di cocaina che aveva nascosto negli slip. A seguito della richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta, il Giudice per le Indagini Preliminari ha convalidato l’arresto e il sequestro della droga, sottoponendo l’indagato agli arresti domiciliari in attesa delle prossime fasi del procedimento penale che, allo stato, è nella fase delle indagini preliminari.