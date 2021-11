Caltanissetta, bimbo di un mese muore per asfissia: cause da accertare

Terribile tragedia a Caltanissetta, dove un bambino di un mese è morto per asfissia. Inutili i tentativi di salvarlo. Le cause sono da accertare.

Caltanissetta è stata colpita da una terribile tragedia, che ha sconvolto tutta la comunità. Un bambino di un mese è morto per asfissia. Una tragedia del tutto inaspettata, su cui stanno indagando le forze dell’ordine. Il piccolo è stato portato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia. La chiamata di emergenza alla centrale del 118 è arrivata intorno alle 8.30.

Quando i soccorritori del 118 sono arrivati in via Roma, dove abita la famiglia del piccolo, il bambino era già in arresto cardiaco. Dalla centrale operativa, mentre veniva inviata l’ambulanza, l’operatore del 118 ha dato istruzioni ai genitori su come provare a rianimare il bambino. Purtroppo ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato inutile. Anche la corsa in ospedale, dove il neonato purtroppo è arrivato già morto.

