Caltanissetta: minaccia e rapina la ex, arrestato

Palermo, 13 dic. – (Adnkronos) – Armato di coltello ha costretto la ex fidanzata a scendere dalla sua auto ed è fuggito via portando con sé anche la borsa e il telefono cellulare della donna. È accaduto a Caltanissetta dove gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti dell'uomo. A raccontare quanto avvenuto è stata la vittima che, la mattina del 5 dicembre, si è rifugiata all’interno di un negozio raccontandi di essere stata rapinata poco prima. Raggiunta dalla polizia, la donna ha raccontato che dopo una banale discussione avuta con l’ex fidanzato, lui le aveva puntato un coltello intimandole di scendere dall'auto per impossessarsene e fuggire, portando via anche la borsa e il telefono cellulare della vittima. Le indagini hanno permesso di individuare l'auto a Catania dove l’uomo, una volta intimato l'alt dalla polizia, si è dato alla fuga danneggiando diverse auto in sosta, speronando per due volte la volante – gli agenti sono rimasti feriti – e facendo perdere le sue tracce. Ventiquattrore dopo, gli uomini della Squadra Mobile di Caltanissetta hanno individuato il fuggitivo nella sua casa di Caltanissetta dove, durante le concitate fasi di controllo, l'uomo si è sentito male ed è stato trasportato in ambulanza all'ospedale Sant'Elia. Qui è stato raggiunto dal fermo disposto dalla procura e il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere.