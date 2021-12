Calza della Befana 2022: i migliori giochi per bambini

La calza della Befana per bambini si trova in tantissimi modelli e colori che raffigurano i personaggi preferiti dai bambini, oltre a contenere dolci.

Tra pochi giorni arriva l’Epifania con la figura della Befana che porta doni e calze a tutti i bambini. Per i piccoli che sono stati buoni ha in serbo dolcetti, mentre per quelli che si sono comportati in malo modo carbone. Qui scopriamo i modelli migliori di calza della Befana tra cui scegliere quale sia la migliore da donare ai bambini.

Calza della Befana 2022

La notte tra il 5 e il 6 gennaio 2022 arrivano le calze della Befana, una figura che giunge a portare i dolcetti ai bimbi buoni e del carbone a quelli più monelli. Sono un po’ il simbolo della fine delle feste e un dono da fare ai bambini. Si possono comprare sia già pronte ripiene di dolciumi e caramelle oppure crearne usando un po’ la fantasia.

Nella calza della Befana si possono mettere tantissime cose: dai dolci sino ai giochi per i bambini, come dei pastelli o acquerelli, ma anche pennarelli per chi ama disegnare, compreso i puzzle o i libri per i piccini. Si trovano sia calze in maglia che decorate con diversi soggetti a tema natalizio.

Per qualcosa di originale e particolare da donare ai bambini, ci sono calze della Befana con l’immagine dell’unicorno, molto divertente e colorata, oltre a essere perfetta per loro. Per i bambini, si trovano sul mercato diverse calze con i personaggi dei cartoni animati preferiti da Frozen passando per Batman, ecc.

È possibile anche riempire la calza della Befana con oggetti che possono piacere molto ai bambini. Inoltre, è bene sceglierla anche in base alle varie dimensioni: ve ne sono di piccole, ma anche in formato XXL per contenere qualsiasi cosa si voglia e si desideri per il bambino.

Calza della Befana 2022: consigli

Sono gli oggetti simbolo della festa dell’Epifania, che si trovano in varie dimensioni, ma anche molto colorate e allegre, con ogni leccornia e cosa che i bambini possono amare e adorare. Si possono anche comprare delle calze della Befana vuote e riempirle con qualsiasi cosa che piaccia, non solo caramelle e dolci.

Ovviamente devono essere un tripudio di colori e quindi non possono mancare ingredienti quali caramelle che i bambini amano molto, colorate e piccole, oltre al fatto che abbiano una funzione puramente decorativa. I cioccolatini che i bambini amano molto e si trovano anche calze della Befana della Kinder o della Ferrero.

Si possono inserire anche lecca lecca, marshmallow, molto amati e apprezzati durante il periodo natalizio, gommosi e colorati. Infine, non può mancare il carbone dolce che dà la sensazione di avere un prodotto davvero buono e ottimo, oltre che artigianale.

Per chi non sa cosa mettere nelle calza della Befana, si consiglia di optare per dei giochi semplici dal gusto retrò e artigianale, come i fischietti, gli yo yo, le macchinine in legno, compreso i rompicapo dello stesso materiale e i piccoli portachiavi. Dal peluche al salvadanaio sono alcune idee per le calze della Befana per bambini per personalizzarle.

Calza della Befana 2022 Amazon

Per ordinare le calze della Befana per i bambini, su Amazon si trovano varie tipologie che possono piacere ai piccoli con offerte e sconti da non perdere. Cliccando sulla foto si visualizzano le caratteristiche relative al prodotto. La classifica qui sotto presenta alcuni dei migliori modelli tra quelli più apprezzati e comprati accompagnati da una breve descrizione.

1)Calzettone 2022 Me contro Te

La calza della Befana del duo molto celebre e adatta ai bambini dai 3 anni in su. Contiene tantissime sorprese e giochi per giocare e divertirsi con i due protagonisti. Si trovano anche vari accessori e personaggi per un divertimento senza fine per poter passare l’Epifania in modo divertente e simpatico. Il più venduto del settore con sconto dell’11%.

2)Kinder calza Befana con bambola

Sono 7 pezzi di una calza della Befana con la bambola che comprendono Kinder cioccolato ripieno, due tavolette di Kinder cereali, due di Kinder bueno e due di Kinder Maxi. Una calza classica molto dolce e in vendita con l’8% di sconto.

3)Giochi Preziosi L.O.L. Calzettone LOL Surprise

Una calza ricca di sorprese L.O.L. con diversi giochi e tutti ispirati al mondo delle L.O.L. per divertirsi insieme a importanti personaggi. Contiene varie sorprese. Molto colorata e divertente dal colore rosa che raffigura i personaggi delle L.O.L.

Per chi vuole realizzare una calza della Befana fai da te in casa, ecco alcuni utili consigli.