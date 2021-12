Calze a compressione: utilizzi e le migliori del momento

Le calze a compressione, come dice la parola, comprimono, eliminando la sensazione di fatica e stanchezza e donano riposo alle gambe, dando riposo..

Le vene varicose sono un disturbo molto comune, soprattutto nel sesso femminile, a causa di scarpe non adatte, ma è possibile trattarle con i giusti accorgimenti. Tra i tanti metodi da usare, i migliori sono le calze a compressione che aiutano a lenire questa condizione. Se ne trovano in vari modelli e ognuno con le sue caratteristiche. Vediamo quale scegliere.

Calze a compressione

Sono degli indumenti o accessori da indossare negli arti inferiori, quindi la zona delle gambe e si caratterizzano per una maglia elastica. Si chiamano calze a compressione proprio perché hanno il compito di esercitare una sorta di compressione sulla gamba che non è uniforme in diversi punti e per questo sono definite anche calze a compressione graduata.

La pressione comincia a esercitarsi dalla caviglia che considerato il punto di compressione maggiormente alto e forte sino alle cosce, che è quello più lieve. In questo modo, con la compressione che va dal basso verso l’alto si favorisce un ritorno venoso verso le parti alte della gamba in modo da evitare la stasi venosa.

Si usano sia per trattare problemi circolatori, come il sorgere delle vene varicose, ma anche molto nello sport e in alcune discipline sportive. Le calze a compressione sono indossate spesso durante gli allenamenti di atletica, ciclismo, ma anche triathlon e tutte quelle discipline che richiedono uno sforzo eccessivo nelle gambe.

La compressione che esercitano è di due tipi: uniforme e graduale. La prima, come dice anche il nome, riguarda tutta la gamba, mentre la seconda, quindi graduale o graduata tende a manifestarsi soprattutto nella caviglia agevolando ancora di più il ritorno sanguigno.

Calze a compressione: benefici

Usare e indossare le calze a compressione apporta notevoli benefici, non solo alla circolazione venosa, ma per gli sportivi è sicuramente un supporto e aiuto ulteriore. Grazie a questo prodotto, si ha un miglioramento della resistenza con benefici anche per quanto riguarda la circolazione sanguigna.

Permettono di ridurre i dolori e affaticamenti muscolari e i tessuti muscolari risultano essere maggiormente nutriti con un ritorno venoso che è più efficiente e anche veloce. Alcuni modelli di calze a compressione si possono indossare dopo uno sforzo fisico e aiutano a diminuire l’infiammazione espellendo le tossine.

Sono calze adatte anche per coloro che soffrono di tendiniti o fascite plantare dal momento che la calza stringe i muscoli per cui il movimento non ricade sui tendini. Durante la stagione invernale, con fenomeni atmosferici, quali pioggia e vento, evitano la perdita di calore.

Sono calze molto utili e comode sia per gli atleti, ma anche da indossare tutti i giorni. I benefici sono immediati e non affaticano le gambe. Sono aderenti, stringono nel giusto modo senza opprimere o dare troppo fastidio.

Calze a compressione: miglior modello

I modelli di calze a compressione sono vari, ma le migliori presenti in commercio, secondo esperti e consumatori che le usano, sono Innova Socks. Si tratta di calze anti-affaticamento che aiutano a non sentire la fatica e regalano una sensazione di leggerezza e benessere alle gambe.

Sono i gambaletti anti-fatica che permettono di allontanare lo stress e la pesantezza che si avverte al ritorno da una giornata impegnativa al lavoro. Un rimedio semplice ma efficace al tempo stesso per ritrovare la leggerezza soprattutto negli arti inferiori. Risolvono il problema dell’affaticamento e della stanchezza migliorando la circolazione sanguigna.

Esercitano una pressione molto leggera e giusta sia su caviglie che gambe permettendo di ripristinare la circolazione sanguigna. Sono in tessuto flessibile dal design ergonomico con risultati e benefici sin da subito. Innova Socks è il tipo di gambaletto che dà sollievo senza più fastidi a stare in piedi per diverso tempo.

Grazie alla loro tecnologia, benefici e qualità prezzo, sono considerate le migliori calze a compressione del momento. Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Lenisce il dolore delle gambe stanche dando riposo, anche grazie all’azione massaggiante. Alleviano il gonfiore degli arti inferiori soprattutto nelle donne in gravidanza. Comprimono, senza stringere, sono in nylon e spandex. Molto utili anche nei trattamenti post infortunio.

Sono adatte a tutti: sia per chi viaggia nei mezzi pubblici, ma anche per coloro che conducono una vita sedentaria oppure per gli sportivi o per chi sta tanto tempo in piedi.

Innova Socks non si ordinano nei negozi o e-commerce, ma sul sito ufficiale del prodotto, poiché originale ed esclusive, per cui bisogna compilare il modulo con i dati e inviarlo approfittando della promo di due confezioni al prezzo di 49,90€ invece di 100 con pagamento tramite Paypal, carta di credito o anche contanti al corriere.

