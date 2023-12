Calzolari (Bologna Fiere): la Borsa per guardare sempre più all'estero

Milano, 20 dic. (askanews) – Bologna Fiere sbarca in Borsa. Il 20 dicembre il celebre suono della campanella con la quotazione nel segmento Euronext Growth della Borsa di Milano al prezzo 1,25 euro per azione. Un traguardo importante per uno dei principali operatori fieristici internazionali. Gianpiero Calzolari, presidente Bologna Fiere Spa: “La quotazione in Borsa è un progetto ormai di lungo periodo, in realtà, che abbiamo concretizzato con l’ultimo e il penultimo aumento di capitale che abbiamo definito coi nostri soci. Lo scopo di fatto è ovviamente un aumento di capitale, come è normale che sia, ma anche la possibilità di migliorare un po’ la lettura delle nostre performance in un sistema più trasparente ed entrare un po’ nel novero delle più importanti fiere internazionali e italiane che hanno già questo tipo di struttura societaria”.

La quotazione porta in pancia 40 milioni di euro, grazie alla conversione del bond di Informa, principale operatore fieristico a livello internazionale, e l’aumento di capitale per il mercato. “I 40 milioni della raccolta immaginiamo che ci saranno utili per completare il piano di investimenti – ha spiegato Calzolari – da un lato il completamento e ammodernamento del quartiere che è un progetto che noi abbiamo messo in pista ormai da qualche anno e che ha bisogno di essere completato nella sua interezza; e dall’altro lato il potenziamento ulteriore della nostra presenza sia come organizzatori fieristici in Italia sia come organizzatori fieristici all’estero. Diciamo che per noi la caratterizzazione dell’estero è importante”.

Lo sbarco in Borsa è alla base anche degli obettivi e delle strategie del 2024 di Bologna Fiere. “Gli obiettivi sono obiettivi ambiziosi: noi stiamo crescendo come fatturato, quindi abbiamo intenzione di proseguire questo percorso. Con l’ingresso nella compagine societaria del maggior operatore fieristico al mondo, che sono gli inglesi di Informa, caratterizziamo ulteriormente questo nostro tratto di internazionalità e quindi l’obiettivo è di proseguire a portare parte in Cina, in parte in Stati Uniti, in parte in America del Sud e in Asia i nostri brand più famosi”.

Bologna Fiere copre tutte le fasi della catena del valore (organizzazione fieristica, gestione venue, allestimenti & architecture), opera in 15 Paesi di 3 continenti (Europa, Asia e America) e organizza oltre cento eventi espositivi. Nel 2022 il Gruppo ha registrato un fatturato consolidato pari a 209 milioni di euro.