Per bilanciare le impennate dei prezzi dovute non solo alla guerra, ma anche alle speculazioni mirate, cambia il calcolo delle bollette.

Cambia il calcolo delle bollette con un tetto a luce e gas ed una nuova norma del decreto approvato alla Camera introducendo un correttivo molto importante. Cosa significa? Che nelle pieghe del Decreto anti-rincari approvato ieri 13 aprile a Montecitorio è spuntata una nuova e provvidenziale “norma salva bollette”.

La voce base è quella dei prezzi calmierati per Pmi e imprese energivore.

Cambia il calcolo delle bollette

Sul pacchetto di gas di produzione nazionale e su una quota rotonda di energia rinnovabile. Poi c’è il nuovo correttivo: si tratta di uno strumento molto importante che interverrà nel novero degli strumenti a disposizione dell’Arera per fissare le tariffe da far pagare in bolletta. Lo scopo è bilanciare le impennate dei prezzi e il rimedio sarà quello di tarare il tutto sui costi reali.

Prezzi più alti e speculazioni

Il rischio era infatti duplice: non solo c’è una oggettiva impennata dei prezzi, ma a quella si somma una dose di immancabile speculazione. Si punta dunque a scongiurare la possibilità che si accumulino extra-profitti derivati dai momenti di crisi come questo in cui sull’economia grava la guerra in Ucraina. L’obiettivo è quello di “scaricare” ogni dinamica e tensione dei prezzi su famiglie e imprese e di chiedere all’Esecutivo di mettere in campo circa 20 miliardi di aiuti.

