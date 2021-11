CambiaGesto Day, giornata che promuove corrette abitudini green

Roma, 26 nov. (Adnkronos) – Si celebra domani sabato 27 novembre il CambiaGesto Day, la giornata che vuole sostenere e rafforzare il senso di responsabilità individuale a favore dell'ambiente, stimolando i cittadini a cambiare le proprie abitudini e prendere consapevolezza dei propri comportamenti, partendo dall’impatto ambientale dei mozziconi di sigaretta dispersi nell’ambiente.

Il CambiaGestoDay si ispira alla campagna di sensibilizzazione contro la dispersione dei mozziconi nell’ambiente, #CambiaGesto. Nata nell’estate del 2019, la campagna ha toccato in questi anni tutto il territorio nazionale, facendo tappa in oltre 40 città italiane tra cui Roma, Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Firenze. Grazie al supporto delle istituzioni locali, ai partner della campagna, alle 700 tabaccherie e agli oltre 3000 volontari in tutta Italia, sono stati raccolti più di 160 kg di mozziconi dispersi nell’ambiente e distribuiti oltre 270mila portamozziconi.

Nel 2021, grazie alla partnership con LifeGate, la campagna #CambiaGesto ha previsto l’adesione al progetto LifeGate PlasticLess con l’attivazione di tre 'Seabin' nelle città di Fiumicino, Venezia e Taranto, dispositivi in grado di filtrare fino a 25.000 litri d’acqua all’ora e catturare in un anno circa 1.500 kg di rifiuti galleggianti, tra cui plastiche e mozziconi. Un risultato possibile grazie alla collaborazione di tutti coloro che hanno partecipato alla challenge #CambiaGesto.

"Grazie alla collaborazione di aziende, tabaccherie, istituzioni, terzo settore e migliaia di volontari, la campagna CambiaGesto ha contribuito in questi anni a contrastare il fenomeno del littering da mozziconi in tutta Italia", ha commentato Michele Samoggia, responsabile Comunicazione e Sostenibilità di Philip Morris Italia.

"Con il CambiaGesto Day vogliamo fissare una giornata simbolica per prendere coscienza della differenza enorme che ciascuno di noi può fare, attraverso una serie di piccoli gesti quotidiani, per salvaguardare il nostro Pianeta", aggiunge.

Non solo. Viene pubblicato per la prima volta in occasione del CambiaGesto Day, 'Il Manuale delle Buone Abitudini' che raccoglie 21 buone pratiche per consigliare, informare e sostenere i cittadini verso comportamenti più virtuosi nei confronti dell’ambiente come l’utilizzo responsabile dell’acqua, l’attenzione al consumo di energia elettrica o la riduzione nel consumo di plastiche.

Il tour di #CambiaGesto, poi, continua nelle città di Fiumicino, Venezia e Taranto con azioni di sensibilizzazione svolte dalle associazioni partner Retake, movimento no-profit attivo nell’ambito della tutela dell’ambiente, e Plastic Free, che da anni si impegna per coinvolgere la cittadinanza sui temi dell’inquinamento da plastica. Le tappe del 27 novembre: Fiumicino – Via della Torre Clementina 22; Venezia – Ponte di Rialto, lato Riva del vin; Taranto – Via d’Aquino angolo piazza Garibaldi.

Promossa e finanziata da Philip Morris Italia, la campagna #CambiaGesto ha ottenuto il patrocinio del ministero della Transizione Ecologica ed è realizzata con il supporto di tanti volontari di Retake e Plastic Free, realtà da sempre impegnate con azioni di contrasto ai fenomeni del littering e del degrado ambientale.