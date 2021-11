L'immunologa Antonella Viola sulla relazione tra Covid e cambiamento cliamtico: "Una stupidaggine"

La virologa Antonella Viola ritiene sia “una stupidaggine” considerare il cambiamento come la causa del Covid-19.

Al centro delle discussioni il Covid ha temporanemente lasciato posto al cambiamento climatico, tema principale della COP26 a Glasgow.

Anche la puntata di Otto e Mezzo del primo novembre è stata dedicata all’accordo sul clima raggiunto a G20, e tra i vari personaggi nel salotto di Lilli Gruber c’è stata anche l’immunologa Antonella Viola. Sul cambiamento climatico e la correlazione con il Covid-19 la dottoressa è stata chiara: non c’è un nesso.

Antonella Viola sul legame tra cambiamento climatico e Covid

L’immunologa è stata interpellata in merito ad alcune voci sempre più frequenti dagli ammiratori di Greta Thunberg, che identificano nel cambiamento climatico la causa del Covid-19. Interrogata sulle conseguenze del climate change in ottica di virus, la Viola smentisce: “Dire che il Covid è stato causato dal cambiamento climatico è una stupidaggine” ha affermato.

Viola: “Globalizzazione ha facilitato la diffusione del Covid”

L’immunologa, pur avendo smentito la correlazione causa-effetto tra il cambiamento climatico e il Covid-19, ha voluto fare una precisazione: “La globalizzazione ha facilitato la diffusione del virus“. Un esempio arriva dalle zanzare, che sono in grado di trasmettere i virus. In futuro quindi, per la Viola: “Il cambiamento climatico può incidere sulle infezioni”.