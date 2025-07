Cambiano i pesci nel Mediterraneo. I biologi: imparare a mangiarli

Marsiglia, 4 lug. (askanews) – Oltre 34 gradi a Marsiglia, 29 in mare, con caldo percepito fino a 10-15 metri di profondità. Anche i pesci cercano refrigerio e stanno alla larga dalle acque bollenti. Specie che abitualmente popolavano questi mari e si ritrovavano sui banchi del mercato e poi sulle tavole, non ci sono più o sono in diminuzione; ma ne sono arrivate di nuove.

Sandrine, al Porto Vecchio, è sprovvista di orate. “I clienti ci chiedono: ‘Non ne avete?’. Normalmente ne avremmo. Ma ora, a causa del caldo, non ne abbiamo. I pesci stanno morendo” dice.

Così i banchi vicini al mercato, non hanno più le sardine ma propongono l’alosa: tre chili per 20 euro. Sono della stessa famiglia e hanno un alto contenuto di omega 3, hanno molte lische ma sono più grandi e carnose. Le sardine, invece stanno scomparendo, troppo piccole per essere catturate a causa della crescente scarsità di plancton, la loro fonte di cibo primaria, spiega Daniela Banaru, ricercatrice in biologia ed ecologia marina presso l’Istituto Mediterraneo di Oceanologia (MIO).

“Dobbiamo abituare la gente a mangiare queste specie, perché ogni volta che la temperatura dell’acqua si alza, ne arrivano di nuove; non solo l’alosa, ci sono molte specie invasive. È necessario che anche gli uomini si adattino. Avete visto, i pesci si adattano ed è necessario che anche la gente si adatti alle specie che sono abbondanti, di stagione, fiorenti”. “Quello che è certo è che stanno emergendo nuovi equilibri – spiega Marie Monin-Bravo, direttrice del Parco Marino della Cote Bleue – ciò che conta è come ci adattiamo. Come ho detto, date le grandi quantità di acqua marina in gioco, non saremo in grado di raffreddarla all’istante. Ma dovremo adattarci, proprio come faranno le specie”.

Altri effetti del cambiamento climatico. Lo scorso fine settimana il Mediterraneo ha battuto il triste record per giugno con una temperatura media in superficie di 26 gradi centigradi, secondo Meteo-France.