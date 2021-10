Cambio gomme invernali 2021: come prepararsi

Tra pochi giorni, bisogna prepararsi al cambio gomme invernali in modo da poter viaggiare su strade ghiacciate e innevate in maniera attenta.

Le previsioni meteo hanno già preannunciato che quest’inverno la neve sarà copiosa e abbondante anche in pianura e non solo in montagna. Per viaggiare in modo sicuro e soprattutto a norma, è bene procedere al cambio gomme invernali e nei prossimi paragrafi è possibile trovare dei suggerimenti validi per capire quale scegliere e come farlo rispettando tutte le regole.

Cambio gomme invernali 2021

In vista dei mesi invernali bisogna prepararsi per il cambio gomme invernali che quest’anno ha inizio a partire dal 15 novembre ed entro questa data è obbligatorio montare sulla propria auto gli pneumatici per la stagione per non incorrere in sanzioni del codice stradale e montare quelle per il freddo sostituendo quelle della stagione estiva.

In base a quanto afferma la legge, bisogna poi tenerle fino al 15 aprile 20221 con un mese di deroga che è presente sia all’inizio che alla fine della finestra invernale. Per poter viaggiare su strade innevate e non incorrere in sanzioni, bisogna montare i pneumatici invernali Mud + Snow, ovvero Fango + neve in modo da circolare. Nel caso non si procedesse al cambio gomme, va benissimo anche optare per le catene da neve.

Ovviamente chi non procede al cambio gomme invernali rischia di andare incontro a sanzioni molto salate e vi è anche il rischio di fermo del veicolo fino alla messa in regola degli pneumatici, quindi è bene cominciare a cercare di capire quale scegliere in modo da non trovarsi impreparati alla data fatidica.

Gli automobilisti che hanno sui propri veicoli le gomme quattro stagioni sono esentati dal fare il cambio con quelle invernali dal momento che sono già omologate per l’utilizzo invernale. Si consiglia di controllare le ordinanze che variano da regione a regione in base alle strade maggiormente a rischio o alle zone ghiacciate durante il periodo invernale. In Sicilia l’uso delle gomme invernali è obbligatorio soprattutto nelle città di Siracusa, Ragusa, Trapani, Caltanissetta, ecc.

Cambio gomme invernali 2021: consigli

Innanzitutto, per chi sta procedendo al cambio gomme invernali, l’offerta anche online sul sito di Amazon è alquanto cospicua e basta cercare attentamente il tipo di pneumatico adatto alla propria auto in modo da montarlo e poter circolare liberamente senza incappare in sanzioni. Per il montaggio delle gomme basta recarsi da un esperto del settore.

Per quanto riguarda le gomme estive, si consiglia di tenerle in vista della primavera conservandole in un luogo chiuso, come il garage in modo poi da usarle nella nuova stagione. Il costo del cambio gomme invernali può oscillare 100 ai 200 Euro circa e si consiglia di optare per dei pneumatici di marca come Bridgestone o Michelin che sono molto resistenti e durature.

Il cambio gomme invernali si distingue per una serie di caratteristiche, tra cui il disegno del battistrada che si compone di alcune piccole e fitte lamelle che garantiscono una buona tenuta di strada soprattutto quando nevica o le strade sono ghiacciate. Per essere davvero a norma, devo presentare la dicitura Mud + Snow, ovvero fango + neve seguita dal pittogramma alpino, una montagna a tre picchi con un fiocco di neve all’interno.

Il cambio gomme invernali è previsto anche dona maggiore sicurezza quando si viaggia su strade innevate. Con le temperature invernali, le gomme estive tendono ad andare incontro all’usura non garantendo una buona resa sul manto stradale. Le gomme all season sono indicate soprattutto se si vive in una zona in cui la neve non è così frequente.

