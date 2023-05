Tragedia in un villaggio della Cambogia, dove un allevatore cade in un recinto e viene sbranato dai coccodrilli. Da quanto riportano i media locali il 72enne Luan Nam ne stava stuzzicando uno con un bastone per farlo uscire dalla gabbia-nido in cui aveva deposto le uova ma è stata l’ultima cosa che ha fatto. L’anziano è stato fatto a pezzi da una quarantina di coccodrilli che aveva nel recinto in cui è accidentalmente caduto.

Cade nel recinto: sbranato dai coccodrilli

La polizia locale ha spiegato che la vittima stava cercando di far uscire con un bastone un coccodrillo dalla gabbia dove questo aveva deposto le uova. La femmina ha morso il bastone ed ha effettuato la “torsione” tipica di quei rettili, facendo precipitare l’uomo nel recinto dove si trovavano gli altri esemplari. Mey Savry, capo della polizia del comune di Siem Reap, ha detto: “Gli altri coccodrilli si sono avventati su di lui, attaccandolo fino alla morte”.

La sua famiglia voleva che smettesse

L’uomo è stato letteralmente smembrato in pochi attimi ed il recinto è stato trovato pieno di sangue. La famiglia di Luan Nam, presidente dell’associazione locale di allevatori di coccodrilli, cercava da tempo ormai di convincere l’anziano a smettere di allevare i rettili. Chi lo sostiene? L’amministratore locale May Sameth.