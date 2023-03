Cambogia, incendio danneggia una residenza del re Norodom Sihamoni

In Cambogia e per cause da accertare un incendio danneggia una residenza del re Norodom Sihamoni mentre il sovrano era in visita a Pechino. Da quanto si apprende il rogo ha provocato danni a parte della residenza provinciale del re della Cambogia Norodom Sihamoni mentre era all’estero. Le fiamme si sono levate nella nottata di domenica nella residenza che è situata all’interno della città nord-occidentale di Siem Reap.

Cambogia, incendio nella residenza del re

E i danni? I media spiegano che l’incendio ha danneggiato il tetto di uno degli edifici più piccoli del complesso reale. Ma dov’era il re? Il 69enne sovrano della Cambogia si trova attualmente a Pechino per controlli medici di routine sul suo stato di salute. Dal canto suo il ministro dell’Informazione Khieu Kanharith ha fatto sapere che non ci sono notizie di feriti.

Le indagini su cause e dinamiche

Ma quale “casa” è stata danneggiata a contare che il re ne ha molte? Si ratta di una grande villa che funge da dimora ufficiale del re quando si trova a Siem Reap. La residenza principale del re Sihamoni è situata invece nella capitale, Phnom Penh. Sull’episodio sono partite indagini per accertare cause e dinamiche del rogo.