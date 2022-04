Camera: alle 15 Qt con ministri Franco e Orlando

Roma, 27 apr. (Adnkronos) – Si svolge oggi alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, risponde a interrogazioni sulla previsione tendenziale delle entrate tributarie relativamente all’esercizio 2022 e all’operatività del Fondo destinato a interventi di riforma fiscale di cui alla legge di bilancio 2021 (Marattin – IV); sulle iniziative volte a sostenere famiglie e imprese, alla luce delle difficoltà determinate dalla crisi energetica e dall’aumento dei prezzi (Lupi – Misto-NcI-Usei-Rinascimento Adc).

Franco risponde inoltre sulle iniziative per salvaguardare i livelli occupazionali del personale adibito ai servizi di call center della compagnia aerea Ita spa nel quadro di un sistema di corrette relazioni industriali (Mura – PD); sulle iniziative in relazione alla tassazione degli extra-profitti registrati in alcuni settori produttivi, al fine di finanziare misure di sostegno ai redditi da lavoro e alle imprese in crisi (Fassina – LeU)

E ancora: sulle iniziative per lo scostamento dagli obiettivi programmatici di finanza pubblica, in relazione all’esigenza di fronteggiare le conseguenze economiche derivanti dalla crisi energetica e internazionale (Torto – M5S); sulle iniziative, anche in sede europea, per contrastare l’inflazione e restituire potere d’acquisto alle famiglie (Lollobrigida – FdI); sulle iniziative in materia di cessione dei crediti relativi ai bonus fiscali (Cattaneo – FI).

Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, risponde a interrogazioni sulle iniziative in relazione alle prestazioni erogate dal Fondo integrativo di previdenza per i giornalisti professionisti “ex Fissa” (Carelli – CI); sull’efficacia del reddito di cittadinanza quale misura di politica attiva del lavoro (Molinari – Lega).