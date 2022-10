Roma, 14 ott. (Adnkronos) – Il leader del M5S Giuseppe Conte riunirà questa mattina alle 9.15 i deputati pentastellati per decidere la strategia da tenere in Aula -scheda bianca o un nome di riferimento per 'contarsi' in caso di sorprese come ieri al Senato con la posizione tenuta da Fi- per la quarta chiama per l'elezione del presidente della Camera, al via alle 10.30.