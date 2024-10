Camera: anniversario Sartorio, nuove immagini del fregio realizzate col drone in Aula

Roma, 1 ott (Adnkronos) - Il 3 ottobre del 1932 a Roma moriva Giulio Aristide Sartorio, autore, in particolare, del celebre fregio dell'aula di Montecitorio. Per celebrare questa ricorrenza, la Camera ha realizzato nuove immagini aeree del fregio riprese da drone.Queste riprese offrono una pros...

Roma, 1 ott (Adnkronos) – Il 3 ottobre del 1932 a Roma moriva Giulio Aristide Sartorio, autore, in particolare, del celebre fregio dell'aula di Montecitorio. Per celebrare questa ricorrenza, la Camera ha realizzato nuove immagini aeree del fregio riprese da drone.

Queste riprese offrono una prospettiva ravvicinata dell'opera, permettendo di apprezzarne dettagli e sfumature che sfuggono dalla prospettiva dell'Aula o delle tribune, dal momento che la decorazione si trova a 19 metri d'altezza. Il fregio, completato tra il 1908 e il 1912, è un imponente ciclo pittorico lungo oltre 100 metri, composto da 50 pannelli alti quasi quattro metri che adornano la parte superiore dell'aula parlamentare. Sartorio vi celebra epicamente la storia d'Italia, dall'età comunale al Risorgimento, in un viaggio simbolico, che intreccia figure mitologiche, allegoriche e storiche, nel complesso sono circa 280.

Per realizzare questo imponente lavoro l'artista ha impiegato 930 giorni. Le sue scene sono animate da personaggi vigorosi, immersi in un'atmosfera che riflette tanto l'idealismo quanto la tensione del tempo.

(Adnkronos) – Come ha spiegato lo stesso Sartorio, “per arte decorativa non intendo solamente il raggruppamento di figure armoniosamente composte: ma anche una riunione di simboli che abbiano una grandiosa significazione epica. Il fregio del Parlamento non è soltanto una pittura; deve essere anche un poema”. Altri dettagli e foto sul sito Camera, all'indirizzo: https://visita.camera.it/aula#Il-fregio-pittorico.